Dybala, Paganin: “Non so se può essere funzionale al gioco nerazzurro, vi spiego” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Antonio Paganin ha parlato di Dybala e tanto altro ai microfoni di Tutto Mercato Web, di seguito le parole dell’ex calciatore. Che ne pensa di Ancelotti e della sfida di stasera in Champions del Real Madrid? “E’ una sfida più equilibrata rispetto a quella di ieri. Il Villarreal è andato a manetta ed è rimasto senza fiato quando il Liverpool ha aumentato i giri. Però gli vanno fatti comunque i complimenti, si è vista poi la differenza tecnica. Stasera è intrigante, hanno due filosofie differenti, i campioni del Real possono imbrigliare la spettacolarità dei ragazzi di Guardiola”. Dybala-Inter, sembra ormai tutto fatto: “Non so se Dybala può essere funzionale all’Inter. Non si discute la sua qualità, ho un punto interrogativo sulla sua funzionalità. Col tridente ok, ma se manca la ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Antonioha parlato die tanto altro ai microfoni di Tutto Mercato Web, di seguito le parole dell’ex calciatore. Che ne pensa di Ancelotti e della sfida di stasera in Champions del Real Madrid? “E’ una sfida più equilibrata rispetto a quella di ieri. Il Villarreal è andato a manetta ed è rimasto senza fiato quando il Liverpool ha aumentato i giri. Però gli vanno fatti comunque i complimenti, si è vista poi la differenza tecnica. Stasera è intrigante, hanno due filosofie differenti, i campioni del Real possono imbrigliare la spettacolarità dei ragazzi di Guardiola”.-Inter, sembra ormai tutto fatto: “Non so sepuòall’Inter. Non si discute la sua qualità, ho un punto interrogativo sulla sua funzionalità. Col tridente ok, ma se manca la ...

