Cosa dice il discorso finale de Il grande dittatore di Chaplin, tanto citato nel 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Uscito nel 1940, ancora in piena seconda guerra mondiale, Il grande dittatore ha segnato una pagina importante nella vita del suo autore Charlie Chaplin (che si è esposto come non mai nella difesa della pace e dell'arte come veicolo di pace), nella storia del cinema (per come un comico ha saputo farsi gioco della produzione di propaganda usando il filtro della creatività e dell'ironia), e anche della cultura popolare, dando a tutti la possibilità di riflettere a fondo sull'attualità e sul futuro partendo da un linguaggio semplice, da immagini semplici (come quella del dittatore che gioca a palla con il mondo). LEGGI ANCHE Historia «Jojo Rabbit» e come ridere al cinema di Hitler ha davvero salvato il mondoIl nuovo film di Taika Waititi è una satira contro l’odio razziale anche oggi, purtroppo, molto attuale. La ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Uscito nel 1940, ancora in piena seconda guerra mondiale, Ilha segnato una pagina importante nella vita del suo autore Charlie(che si è esposto come non mai nella difesa della pace e dell'arte come veicolo di pace), nella storia del cinema (per come un comico ha saputo farsi gioco della produzione di propaganda usando il filtro della creatività e dell'ironia), e anche della cultura popolare, dando a tutti la possibilità di riflettere a fondo sull'attualità e sul futuro partendo da un linguaggio semplice, da immagini semplici (come quella delche gioca a palla con il mondo). LEGGI ANCHE Historia «Jojo Rabbit» e come ridere al cinema di Hitler ha davvero salvato il mondoIl nuovo film di Taika Waititi è una satira contro l’odio razziale anche oggi, purtroppo, molto attuale. La ...

Advertising

borghi_claudio : @SandraM0027 @valeriabiddoccu @Filippo_Sanna Oh che interessante, mi manda il link ad un articolo con i dati del pr… - fabiochiusi : Questa cosa che concedere il beneficio del dubbio a bugie spudorate sia diventato sinonimo di intelligenza dice tut… - GiovaQuez : Contri: 'Parlate di durissimi bombardamenti ma ci sono stati solo 3 morti. Cosa dice Tocci dei laboratori di biotec… - S4ra_zenzola : RT @emifriends: ah comunque per me quest’anno la celentano ha perso completamente quel po di credibilità che le rimaneva, sono sette mesi c… - Max_Barbetti : @ClaudiaCirca @a_meluzzi Non lo è. Mai nelle pandemie passate si era agito così insensatamente considerando gli asi… -