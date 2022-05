Bonomi smaschera l' errore di Draghi | il bonus da 200 euro è inutile

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilda 200approvato dal governonon servirà a molto. Anzi, è addirittura unche rischia di avere effetti controproducenti. Ne è convinto Carlo, presidente di Confindustria, che non le manda a dire al premier. "Duecentouna tantum - spiegaa La Stampa -di fronte ai 1.223 proposti da noi, cioè un mese di salario in più per tutta la vita lavorativa. Tutti parlano di equità sociale e se qualcuno ha una proposta migliorativa rispetto al taglio del cuneo fiscale proposta da Confindustria, siamo pronti ad accettarla. Ma finora non l'abbiamo vista". "Oggi le imprese - prosegue il numero 1 di Confindustria - pagano i due terzi del carico contributivo mentre un terzo è a carico dei lavoratori. Noi proponiamo, in caso di via ...