Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 9 590 contagi e 22 morti A Milano 1 101 casi

(Di martedì 3 maggio 2022) Sono 9.590 ida coronavirus in, 3 maggio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 22. I nuovisono stati individuati su 59.449 tamponi effettuati, il tasso di positività è del 16,1%. Sono 22 inelle24 ore e portano a 40.033 il numero delle vittime da inizio pandemia. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1, 34) e nei reparti (-1, 1.176). In particolare i nuovisi registrano in tutte le province:2.882 di cui 1.101 acittà; Bergamo 781; Brescia 1.186; Como 611; Cremona 350; Lecco 399; Lodi 184; Mantova 488; Monza e Brianza 887; Pavia 605; Sondrio 189 e Varese 786. Adnkronos, ...