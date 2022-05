Ue: Draghi, 'crisi economica impone accelerare integrazione' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Ciascuna delle crisi che investono l'Europa "richiederebbe una reazione forte da parte dell'Unione europea. La loro somma ci impone un'accelerazione decisa nel processo di integrazione. Nei prossimi mesi dobbiamo mostrare ai cittadini europei che siamo in grado di guidare un'Europa all'altezza dei suoi valori, della sua storia, del suo ruolo nel mondo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento europeo. "Un'Europa -ha concluso il premier- più forte, coesa, sovrana -capace di prendere il futuro nelle proprie mani come disse qualche tempo fa la cancelliera Merkel". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Ciascuna delleche investono l'Europa "richiederebbe una reazione forte da parte dell'Unione europea. La loro somma ciun'accelerazione decisa nel processo di. Nei prossimi mesi dobbiamo mostrare ai cittadini europei che siamo in grado di guidare un'Europa all'altezza dei suoi valori, della sua storia, del suo ruolo nel mondo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento europeo. "Un'Europa -ha concluso il premier- più forte, coesa, sovrana -capace di prendere il futuro nelle proprie mani come disse qualche tempo fa la cancelliera Merkel".

