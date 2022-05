Spero che Spalletti resti, anche perché vorrei riuscire a tradurlo (Di martedì 3 maggio 2022) Spalletti ruggisce e fa bene per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, è stato bravo, va bene. Lo stesso Spalletti non sa (o non sa dirci) perché il Napoli abbia perso così tanti punti in casa, non sa (o non sa dirci) perché il Napoli in tre partite decisive abbia fatto solo un punto su nove, e non ritorniamo sui dettagli per non incupirci. Il presidente con quell’aria da spaccone ha rilasciato interviste e dichiarazioni per una settimana, dicendo ai giornalisti “ma sono tutte cazzate”, e sono tutte cazzate quelle che va dicendo lui. Addirittura offensive le frasi sui tifosi vessati da mogli, amanti, dal capo. Maschiliste e stupide, retrograde. Escludendo dal tifo i ragazzi, le donne, gli omosessuali, le lesbiche, i trans, i divorziati, i dirigenti d’azienda e chiunque vogliamo. In fondo è sempre lo stesso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 maggio 2022)ruggisce e fa bene per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, è stato bravo, va bene. Lo stessonon sa (o non sa dirci)il Napoli abbia perso così tanti punti in casa, non sa (o non sa dirci)il Napoli in tre partite decisive abbia fatto solo un punto su nove, e non ritorniamo sui dettagli per non incupirci. Il presidente con quell’aria da spaccone ha rilasciato interviste e dichiarazioni per una settimana, dicendo ai giornalisti “ma sono tutte cazzate”, e sono tutte cazzate quelle che va dicendo lui. Addirittura offensive le frasi sui tifosi vessati da mogli, amanti, dal capo. Maschiliste e stupide, retrograde. Escludendo dal tifo i ragazzi, le donne, gli omosessuali, le lesbiche, i trans, i divorziati, i dirigenti d’azienda e chiunque vogliamo. In fondo è sempre lo stesso ...

