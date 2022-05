Settecamini | armati di pistola rapinano il casello sulla A24 | rubati 15 mila euro

Advertising

Casello autostradale (immagini di repertorio) Roma, 3 maggio 2022 - Assaltano il casello e fuggono con la cassaforte. Rubati tra i 15 e i 16mila euro al casello disull'A24. L'episodio risale alla notte tra domenica 1 e lunedì 2 maggio, intorno alle 2 e mezzo. La banda, si pensa composta da tre persone, sarebbe entrata nei locali del casello armata ...... zona. Per l'esattezza si tratta del Montecarlo Bar Caffè in via Tiburtina 1496. Paura ... Anche in questo caso i banditi furono almeno cinquedi pistola e di bastone. Anche a Casal ... Roma, rapinano il casello di Settecamini sull’A24 e fuggono: rubati 16mila euro Nella notte del 2 Maggio, intorno alle 2:30, una macchina si è accostata al casello di Settecamini sull’A24. Con tutte le brutte intenzioni i coinvolti hanno chiuso in bagno il casellante, ...Rubati tra i 15 e i 16mila euro al casello di Settecamini sull'A24. L'episodio risale alla notte tra domenica 1 e lunedì 2 maggio, intorno alle 2 e mezzo. La banda, si pensa composta da tre persone, ...