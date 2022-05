No! Questa civile scappata dall’acciaieria Azovstal non era una cecchina neonazista di Pravy Sektor (Di martedì 3 maggio 2022) Poco prima che avessero ufficialmente inizio le operazioni per permettere ai civili di abbandonare l’acciaieria Azovstal di Mariupol’, andata pressoché completamente distrutta a causa dei pesanti bombardamenti e degli attacchi da parte delle truppe russe, si è iniziata a diffondere la notizia di una famiglia che sarebbe riuscita ad abbandonare la struttura. Una coppia e la loro figlia, diventati immediatamente sia eroi che antieroi della propaganda russa. La donna, in particolare, viene accusata di essere tutt’altro che un’innocua civile vittima del conflitto. Per chi ha fretta: Una teoria del complotto afferma che una civile scappata dall’acciaieria di Mariupol sia in realtà una pericolosa cecchina. In realtà, la donna è stata fraintesa per una combattente ucraina che ha ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Poco prima che avessero ufficialmente inizio le operazioni per permettere ai civili di abbandonare l’acciaieriadi Mariupol’, andata pressoché completamente distrutta a causa dei pesanti bombardamenti e degli attacchi da parte delle truppe russe, si è iniziata a diffondere la notizia di una famiglia che sarebbe riuscita ad abbandonare la struttura. Una coppia e la loro figlia, diventati immediatamente sia eroi che antieroi della propaganda russa. La donna, in particolare, viene accusata di essere tutt’altro che un’innocuavittima del conflitto. Per chi ha fretta: Una teoria del complotto afferma che unadi Mariupol sia in realtà una pericolosa. In realtà, la donna è stata fraintesa per una combattente ucraina che ha ...

