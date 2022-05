I programmi in tv oggi, 3 maggio 2022: film e intrattenimento (Di martedì 3 maggio 2022) Su Rai Uno David di Donatello 2022, su Canale 5 Villarreal – Liverpool. Guida ai programmi Tv della serata del 3 maggio 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 3 maggio 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due dalle 21.20 Qualcosa di speciale. Per affrontare la scomparsa della moglie, Burke ha scritto un libro legato alla solitudine. Il successo inaspettato del testo lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Su Rai 4 dalle 21.21 Elektra. Elektra viene addestrata dal maestro Stick alle arti marziali e nella previsione del ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 maggio 2022) Su Rai Uno David di Donatello, su Canale 5 Villarreal – Liverpool. Guida aiTv della serata del 3Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 3? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 Qualcosa di speciale. Per affrontare la scomparsa della moglie, Burke ha scritto un libro legato alla solitudine. Il successo inaspettato del testo lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Su Rai 4 dalle 21.21 Elektra. Elektra viene addestrata dal maestro Stick alle arti marziali e nella previsione del ...

