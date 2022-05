Gli amori di Anaïs (2021): un’intelligente commedia sentimentale (Di martedì 3 maggio 2022) Titolo originale: Les Amours d’Anaïs Anno: 2021 Paese: Francia Genere: commedia, sentimentale Produzione: Année Zéro, Les Films Pelléas, Arte France Cinéma, Odessa Productions Distribuzione: Officine UBU Durata: 98 min Regia: Charline Bourgeois-Tacquet Sceneggiatura: Charline Bourgeois-Tacquet Fotografia: Noé Bach Montaggio: Chantal Hymans Musiche: Nicola Piovani Attori: Anaïs Demoustier... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di martedì 3 maggio 2022) Titolo originale: Les Amours d’Anno:Paese: Francia Genere:Produzione: Année Zéro, Les Films Pelléas, Arte France Cinéma, Odessa Productions Distribuzione: Officine UBU Durata: 98 min Regia: Charline Bourgeois-Tacquet Sceneggiatura: Charline Bourgeois-Tacquet Fotografia: Noé Bach Montaggio: Chantal Hymans Musiche: Nicola Piovani Attori:Demoustier... Source

Advertising

GoffredoB : @matteosalvinimi sostiene che “con #Trump al potere non saremmo in queste condizioni”. Verissimo. Con Trump al pote… - Homo_novus1 : RT @Soul_doctor1: Gli amori più belli sono quelli il cui profumo ti resta sulla pelle,nei vestiti,nell'anima: non hanno pretese,li porti ne… - napam_51 : RT @Soul_doctor1: Gli amori più belli sono quelli il cui profumo ti resta sulla pelle,nei vestiti,nell'anima: non hanno pretese,li porti ne… - Greatbeauty9 : RT @Soul_doctor1: Gli amori più belli sono quelli il cui profumo ti resta sulla pelle,nei vestiti,nell'anima: non hanno pretese,li porti ne… - Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: Gli amori più belli sono quelli il cui profumo ti resta sulla pelle,nei vestiti,nell'anima: non hanno pretese,li porti ne… -