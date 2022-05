Francavilla | Miceli | “Vivi e uniti Monopoli? Match complicato | ma ce la giocheremo”

Advertising

ILOVEPACALCIO : Sogno serie B. Francavilla, Miceli: «Contro Monopoli gara difficilissima» - Ilovepalermocalcio - BlunoteWeb : Virtus Francavilla: Miceli, ‘Bravi a reagire subito dopo lo svantaggio’ -

La squadra di casa reagisce immediatamente e al 12' da un calcio d'angolo trovano il pareggio grazie ad un colpo di testa diche insacca in rete. Ilci crede di più e al 37′ ...Travaglini (O) GIRONE C VirtusMonterosi 2 - 2 Marcatori: 7 p.t. Buglio (M), 12 p.t.(VF), 44 s.t. Patierno (VF), 30 s.t. Tartaglia (M) Monopoli Picerno 1 - 1 Marcatori: 12 ...L'allenatore della Virtus Francavilla Roberto Taurino ha presentato il derby ... Sulla gara contro il Monterosi: “L'abbraccio dopo il gol di Miceli È stato spontaneo, in quel gol c'era la voglia di ...Così il difensore della Virtus Francavilla, Mirko Miceli, a margine della gara contro il Monterosi. Il calciatore, come riportato da "tuttovirtusfrancavilla", ha analizzato la prestazione offerta ...