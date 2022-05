Diretta Scatta la grande manovra a Est | il ruggito al confine con lo Zar E Kirill attacca | Ci difendiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il mistero: dove si trova il generale Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare. Ore 17.18: Russia non ha maito nessuno, ha solo difeso confini "La Russia non ha maito nessuno, ma ha sempre difeso i suoi confini". Ad affermarlo è stato, il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie. "Non vogliamo combattere con nessuno, Mosca non ha maito nessuno, ha solo difeso i suoi confini". Ore 16.30 Le grandi manovre della Nato a Est Come riporta Guido Olimpio sul Corriere è partita una stagione di grandi manovre da ...