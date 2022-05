Confindustria Campania, tappa a Benevento. Traettino e Vigorito: Aree interne fondamentali per lo sviluppo (Di martedì 3 maggio 2022) Si è tenuto questo pomeriggio in Confindustria Benevento il Consiglio di presidenza di Confindustria Campania che ha calendarizzato una serie di appuntamenti itineranti attraverso un viaggio che vede protagoniste le cinque territoriali di cui si compone la Regione. Presenti tutti i componenti il Consiglio di Presidenza: Luigi Traettino Presidente, Emilio De vizia Oreste Vigorito, Beniamino Schiavone, Maurizio Manfellotto, Antonio Ferraioli, Vittorio Ciotola Pasquale Lampugnale, Luigi della Gatta, e i Direttori Lucio Lombardi, Anna Pezza, Monica De Carluccio, Angelica Agresta, Francesco Benucci, Crescenzo Ventre, Daniela Segreti.Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i territori coinvolti, così, in prima linea rispetto alle attività messe in campo a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) Si è tenuto questo pomeriggio inil Consiglio di presidenza diche ha calendarizzato una serie di appuntamenti itineranti attraverso un viaggio che vede protagoniste le cinque territoriali di cui si compone la Regione. Presenti tutti i componenti il Consiglio di Presidenza: LuigiPresidente, Emilio De vizia Oreste, Beniamino Schiavone, Maurizio Manfellotto, Antonio Ferraioli, Vittorio Ciotola Pasquale Lampugnale, Luigi della Gatta, e i Direttori Lucio Lombardi, Anna Pezza, Monica De Carluccio, Angelica Agresta, Francesco Benucci, Crescenzo Ventre, Daniela Segreti.Obiettivo dell’iniziativa è quello di coinvolgere attivamente i territori coinvolti, così, in prima linea rispetto alle attività messe in campo a ...

