(Di lunedì 2 maggio 2022)Angiolini - Concerto Primo Maggio 2022non ha preso parte ieri al Concerto del Primo Maggio, ma ha comunque avuto modo di “agitare” l’evento dopo il polverone di un anno fa, quando la sua partecipazione lo portò al duro scontro con la Rai e gli organizzatori del. E’ dal fattaccio di dodici mesi fa che il rapper è ripartito nel suo messaggio di auguri nel giorno della Festa dei Lavoratori: “Buon Primo Maggio e buona tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso“ ha scritto “velenosamente” in una storia su Instagram. E proprio dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma , dove il Concerto del Primo Maggio ha ripreso vita dopo due anni “da remoto” causa pandemia, è arrivata la replica della conduttrice,Angiolini: “Volevamo ...

zazoomblog : Concertone Ambra replica in diretta alla polemica di Fedez - #Concertone #Ambra #replica #diretta - stefaniasilves3 : RT @IlContiAndrea: #Concertone Primo Maggio tra pace e lavoro: #Ambra si commuove e poi risponde a #Fedez, #Vanoni ricorda le morti bianche… - fabiofabbretti : Fedez-Ambra, botta e risposta dal #Concertone - erin_brach : RT @grande_flagello: Ambra cita la story di Fedez #concertone #1M2022 #PrimoMaggio - Novella_2000 : Concerto del 1 Maggio, Ambra risponde alla frecciatina di Fedez (VIDEO) -

CHIUDE LO SHOW E SALUTA- Dopo Carmen Consoli è arrivato Tommaso Paradiso ha proposto "Felicità puttana", il singolo "Tutte le notti" e "Non avere paura". E a seguire Rkomi, Luchè, Luca ...Argomenti trattati Concerto Primo Maggio:replica aLa replica diAngiolinipronti a lavorare insieme Durante il Concerto del Primo Maggio,ha lanciato una ...Non si è esibito, ma Fedez è stato lo stesso protagonista del Concertone del ... In chiusura dell’evento, oltre la mezzanotte, Ambra gli ha mandato un saluto: “Ciao Federicooooooo!”, lasciando ...Un’altra polemica viene evocata e allo stesso tempo smorzata quando Ambra legge le stories di Fedez sul mancato invito al Primo Maggio 2022 dopo i fatti del 2021 e lo saluta tanto: «Ciao Federicooo!».