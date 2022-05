Chiara Nasti incinta di Zaccagni | come l’ha scoperto | il racconto

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 2 maggio 2022) L’influencerha pubblicato una foto sui propri social in cui sfoggia il pancione e ha rivelato dihadi essere, il primo a rivelare la notizia è stato il suo fidanzato Mattia. Il giocatore della Lazio nella partita del 30 aprile ha scelto di comunicare la notizia nel modo più comune per i calciatori. L’attaccante, infatti, ha esultato mettendosi la palla sotto la magliase avesse il pancione.(Fonte: Instagram)L’influencer ha colto la palla in balzo pubblicando sul proprio Instagram la foto dell’esultanza del neo papà, sottolineandoi due non vedessero l’ora di ...