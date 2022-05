Atalanta-Salernitana, sponda di Djuric e zampata di Ederson: arriva il gol dello 0-1 (VIDEO) (Di lunedì 2 maggio 2022) La Salernitana passa in vantaggio sull’asse solito: ennesimo duello aereo vinto e assist di Milan Djuric, zampata vincente di Ederson che sbuca tra la difesa bergamasc e firma l’1-0. E’ il primo gol della Salernitana all’Atalanta nella sua storia in quattro precedenti. Ora Zapata e compagni sono costretti ad inseguire per allontanare il tabù casalingo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Lapassa in vantaggio sull’asse solito: ennesimo duello aereo vinto e assist di Milanvincente diche sbuca tra la difesa bergamasc e firma l’1-0. E’ il primo gol dellaall’nella sua storia in quattro precedenti. Ora Zapata e compagni sono costretti ad inseguire per allontanare il tabù casalingo. SportFace.

giovanni_delle : Non so se è meglio se vince la Salernitana oppure dobbiamo sperare in una rimonta del Atalanta. - Gino_1926 : Incredibile… la Salernitana sta mettendo sotto fisicamente l’Atalanta. - winter01107 : La domanda è cosa sta succedendo all'Atalanta? O cosa sta succedendo con la Salernitana? - tripletemainb : L’Atalanta è veramente sotto in casa con la salernitana? Dai vabbè basta chiudiamola qui - Tito141092 : Atalanta che piglia cazzi in faccia anche dalla Salernitana, indovinate contro chi si giocheranno la partita più importante della vita???????? -