Ardea | tentato omicidio Laurentina | arrivano le condanne

(Di lunedì 2 maggio 2022) Era andato a lamentarsi in un’autolavaggio sulla, nella zona Rio Verde, per i danni subiti dall’auto portata lì il giorno prima dalla moglie, ma la discussione era degenerata ed era rimasto vittima di un. E con quest’accusa sono stati condannati in via definitiva tre cittadini di nazionalità egiziana. La vicenda risale al 6 dicembre 2019 e la vittima è Alessandro Castellani, dipendente comunale die marito della consigliera comunale Luana Ludovici, della Lega. Il 29enne Gemal Mahmoud Aburlfotouh Elhewalah, il 35enne Hamdy Ahmed Ahmed Elbeltagy e il 25enne Mohamed Elsahahat Ahmed Abdela Rezk sono stati condannati a quattro anni di reclusione dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri. Una sentenza confermata prima dalla Corte d’Appello di Roma e ora dalla Corte di ...

Ardea, tentato omicidio all'autolavaggio al marito della consigliera: 3 condanne definitive Era andato a lamentarsi in un'autolavaggio sulla Laurentina, nella zona Rio Verde, per i danni subiti dall'auto portata lì il giorno prima dalla moglie, ma la discussione era degenerata ed era rimasto ...Questa vicenda, accaduta nel 2019, si è conclusa dopo tre anni con la sentenza definitiva per i tre egiziani, condannati di tentato omicidio.