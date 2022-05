Amanda Lear parla delle avance che le rivolgono i giovani: “È bello sapere che qualcuno è ancora interessato” (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo alcune polemiche recenti, Amanda Lear torna a far parlare di sé per una rivelazione sugli uomini. La cantante e attrice si è infatti sbottonata nel corso di una recente intervista, parlando delle avance che i giovani le rivolgono e di come questo smentisca una volta per tutte il pensiero comune per cui una donna (superata una certa età) non è più attraente. Amanda Lear si sbottona sugli uomini e parla delle avance che riceve dai giovani Icona intramontabile dagli anni ’70 in poi, Amanda Lear non ha mai fatto mistero della propria vita privata e, anzi, spesso si è lasciata andare a rivelazioni nel corso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo alcune polemiche recenti,torna a farre di sé per una rivelazione sugli uomini. La cantante e attrice si è infatti sbottonata nel corso di una recente intervista,ndoche ilee di come questo smentisca una volta per tutte il pensiero comune per cui una donna (superata una certa età) non è più attraente.si sbottona sugli uomini eche riceve daiIcona intramontabile dagli anni ’70 in poi,non ha mai fatto mistero della propria vita privata e, anzi, spesso si è lasciata andare a rivelazioni nel corso ...

SPYit_official : Amanda Lear e la scelta di non avere figli: “Non sarei stata una brava mamma” #scelte #figli #amandalear #mamma… - TerrinoniL : Amanda Lear e le avances dei giovani: 'Ci hanno fatto credere le donne scadono come yogurt ma non è così' - Il Fatt… - infoitcultura : Amanda Lear: 'A Dalì dissi che preferivo Magritte. Un fidanzato mi regalò la Rolls Royce' - infoitcultura : Amanda Lear e le avances dei giovani: “Ci hanno fatto credere le donne scadono come yogurt ma non è… - infoitcultura : Amanda Lear: 'S*sso con Miguel Bosè? Gli lasciai un bel ricordo'/ 'Salvador Dalì…' -