Vicenza, duro comunicato dopo fatti avvenuti contro il Lecce (Di domenica 1 maggio 2022) Il club veneto condanna il comportamento di alcuni tifosi resisi protagonisti del reiterato lancio di forti petardi Leggi su itasportpress (Di domenica 1 maggio 2022) Il club veneto condanna il comportamento di alcuni tifosi resisi protagonisti del reiterato lancio di forti petardi

infoitsport : 'Trovate chi ha lanciato il petardo, non è giusto che paghi il Lecce', Sticchi Damiani duro dopo il folle gesto di… - duro_lavoro : RT @DigennalL: @carmelodipaola @duro_lavoro Io aggiungerei anche le madri le mogli ed i figli.. quante basi ci sono in Italia? Aviano.. Vic… - DigennalL : @carmelodipaola @duro_lavoro Io aggiungerei anche le madri le mogli ed i figli.. quante basi ci sono in Italia? Avi… -