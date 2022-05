Uomini e Donne, Gemma Galgani nuovamente fuori dai giochi: è la fine (Di domenica 1 maggio 2022) Spuntano novità sulle nuove puntate di Uomini e Donne, con Gemma Galgani che adesso sembrerebbe sempre più fuori: cosa succederà a breve. Anche la prossima settimana Uomini e Donne potrebbe fornire ulteriori sorprese. La grande sorpresa potrebbe arrivare da Gemma Galgani, ancora una volta sedotta e abbandonata: cosa sta succederà nelle prossime puntate. La dama di Torino all’interno della trasmissione (via Screenshot)Negli ultimi giorni sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che ha riaccolto in studio i protagonisti del Trono Classico ed Over. Infatti sono tantissimi gli argomenti sviscerati nelle ultime puntate ed in molti sono pronti a ... Leggi su vesuvius (Di domenica 1 maggio 2022) Spuntano novità sulle nuove puntate di, conche adesso sembrerebbe sempre più: cosa succederà a breve. Anche la prossima settimanapotrebbe fornire ulteriori sorprese. La grande sorpresa potrebbe arrivare da, ancora una volta sedotta e abbandonata: cosa sta succederà nelle prossime puntate. La dama di Torino all’interno della trasmissione (via Screenshot)Negli ultimi giorni sono state registrate le nuove puntate di, con Maria De Filippi che ha riaccolto in studio i protagonisti del Trono Classico ed Over. Infatti sono tantissimi gli argomenti sviscerati nelle ultime puntate ed in molti sono pronti a ...

