(Di domenica 1 maggio 2022)andrà in onda su Rai3 una nuova puntata di. Nel corso della serata, Sigfrido Ranucci presenterà numerosiage che permetteranno al pubblico a casa di approfondire molti temi di attualità. Vediamo quindi quali saranno ledel programma di approfondimento della tv di stato nell'appuntamento fissato per le ore 21:20 su Rai3 e in streaming su RaiPlay.: in onda l'inchiesta “Bufale da macello” La nuova puntata diche andrà in ondasi aprirà con ilage “Bufale da macello” realizzato da Bernardo Iovene con la collaborazione di Alessandra Borella e Greta Orsi. Nel corso dell'inchiesta si cercherà di ricostruire la vicenda legata ai ...

andreapellegri1 : RT @reportrai3: #1 Iniziamo con delle anticipazioni sugli oligarchi russi di cui parleremo lunedì prossimo. Il volto chiave: Alisher Usmano… - tvblogit : Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera, 25 aprile 2022 - bellicapelli15 : Report su Rai 3: anticipazioni della puntata di stasera, 25 aprile 2022 - ontoxy : RT @Affaritaliani: Report, anticipazioni del 25 aprile: Briatore e Iervolino legati ai russi - Affaritaliani : Report, anticipazioni del 25 aprile: Briatore e Iervolino legati ai russi -

Tvpertutti

Fanno il loro ingresso nel cast Li Jun Li ( Damages, Minority, Wu Assassins) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente ( Law & Order, The Man in the High ...Nella seconda parte del, dedicata al portafoglio ETF Italia, investiamo parte della ... dopo leda parte della Fed su possibili rialzi dei tassi in misura superiore alle attese, ... Report, anticipazioni: le inchieste di lunedì 2 maggio 2022 Ascolti tv 25 aprile 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Stasera in tv , lunedì 25 aprile , su Rai 3 nuovo appuntamento con le inchieste di Report . Puntata con inizio alle ore 21.20, ovviamente ...