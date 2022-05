Pagelle Udinese-Inter 1-2 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 1 maggio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di. Alla Dacia Arena di Udine i nerazzurri sbloccano la partita grazie al colpo di testa vincente di Perisic. Poi arriva un calcio di rigore, segnalato grazie all’vento del Var, con Lautaro che prende il palo ma segna sulla ribattuta. Nella ripresa il gol di Pussetto ravviva il match, ma l’si difende con ordine e rimane a -3 dal Milan.(3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 6, Marì 5, Perez 5.5; Molina 6 (28’ st Soppy 5.5), Arslan 5.5 (1’ st Samardzic 6), Walace 6, Pereyra 5.5 (34’ st Jajalo sv), Udogie 6.5; Deulofeu 6.5, Success 6 (27’ ...

sportface2016 : #UdineseInter: le pagelle e i voti #SerieA - sportli26181512 : Udinese-Inter, le pagelle di CM: Perisic terminator e che sicurezza Handanovic: UDINESE-INTER 1-2 Handanovic 7: Str… - BandieraInter : #Perisic eccezionale, male #Gagliardini! - interliveit : ??L'#Inter sbanca Udine e tiene vive le speranze Scudetto. #Perisic trascinatore, flop #Dzeko. #UdineseInter LE PA… - Ceruzeko : Pagelle Udinese-Inter: Handanovic 6 Darmian 6.5 Skriniar 6 De Vrij 6.5 Dimarco 6 Barella 6 Brozovic 6 Gagliardini 6… -

... e che non avevamo visto contro Salernitana e. Oggi abbiamo rivisto la vera Fiorentina, con ...PERSONALI. Terraciano 4; errore decisivo. Venuti 5,5; oggi gli avversari davanti erano ...... in attesa del match dei nerazzurri alla Dacia Arena con l'-, il suo decimo sigillo in campionato. È una gara intensa, i ritmi sono alti. Ledi Milan - Fiorentina Il Milan passa ...Sul vantaggio di Perisic prova a metterci una pezza, sfortunato sul rigore con la palla che finisce sulla sua mano. Da Donnarumma a Radu, perché i portieri fanno tante papere Marchegiani: «I rischi ...UDINESE (3-5-2): Silvestri 5,5; Perez 5,5, Becao 5, Mari 4,5; Molina 4,5 (75' Soppy s.v.), Arslan 4,5 (46' Samardzic 6,5), Walace 6,5, Pereyra 4,5 (79' Jajalo s.v.), Udogie 6,5; Deulofeu 5, Success 6 ...