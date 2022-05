Monreale | buona la prima! Grande spettacolo e coinvolgimento del pubblico

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 1 maggio 2022)– È ufficialmente iniziata ieri la tanto attesa festa del SS Crocifisso (LEGGI QUI) Da Piazzetta Padre Pio a Piazza Guglielmo II un tappeto di gente ha coperto le strade del paese per ritrovare la spensieratezza perduta e la normalità sospirata lasciando alle spalle, almeno per un momento, l’angoscia che ha caratterizzato i due anni precedenti.delIl concerto della Rupert band (CLICCA QUI – VIDEO) Grazie al suo ricco repertorio, che spazia dagli anni ‘70 ai giorni nostri, solca il palco di Piazzetta Padre Pio riscontrando unsuccesso fra ilse, Roberto Di Laura, in arte Rupert band. Nel repertorio dell’artista una varietà di brani vicini ad ogni ...