Juve, Adani: «Anno negativo, serve una nuova filosofia di gioco» (Di domenica 1 maggio 2022) Daniele Adani, intervenuto negli studi di 90° minuto, ha parlato così della vittoria della Juventus contro il Venezia Intervenuto negli studi di 90° minuto su Rai 2, Daniele Adani ha parlato così della Juventus. PAROLE – «I sistemi di gioco in una squadra così forte sono secondari. L’essenziale è trovare una continuità di gioco, di proposta. Lì deve migliorare. Quest’Anno è stato negativo per la Juventus. Con Allegri, dopo quest’Anno, bisogna ripartire con una nuova filosofia di gioco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) Daniele, intervenuto negli studi di 90° minuto, ha parlato così della vittoria dellantus contro il Venezia Intervenuto negli studi di 90° minuto su Rai 2, Danieleha parlato così dellantus. PAROLE – «I sistemi diin una squadra così forte sono secondari. L’essenziale è trovare una continuità di, di proposta. Lì deve migliorare. Quest’è statoper lantus. Con Allegri, dopo quest’, bisogna ripartire con unadi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

