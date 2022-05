F1, la Ferrari pensa a un nuovo fondo anti-porpoising: allo studio una soluzione in stile “Red Bull” (Di domenica 1 maggio 2022) La Ferrari guarda al prossimo weekend del Mondiale 2022 di F1 con determinazione. La Rossa, dopo il deludente risultato di Imola, vuol rifarsi e si sta preparando per gli appuntamenti previsti e lo scopo è chiaro: contrastare l’incedere della Red Bull e dell’olandese Max Verstappen. A Miami, quinto fine-settimana stagionale, la F1-75 sarà dotata di una nuova ala posteriore per consentire alla monoposto di Maranello di avere maggior efficienza aerodinamica e quindi esprimersi meglio sui lunghi rettilinei presenti sul layout in Florida. In secondo luogo, si parla di un motore che avrà tutti i suoi cavalli, corredato a un aggiornamento del pacchetto ibrido, stando alle indiscrezioni. Tuttavia, lo studio dei tecnici è a 360° e riguarda soprattutto la criticità del porpoising di cui la Rossa risente in rettilineo. F1, ... Leggi su oasport (Di domenica 1 maggio 2022) Laguarda al prossimo weekend del Mondiale 2022 di F1 con determinazione. La Rossa, dopo il deludente risultato di Imola, vuol rifarsi e si sta preparando per gli appuntamenti previsti e lo scopo è chiaro: contrastare l’incedere della Rede dell’olandese Max Verstappen. A Miami, quinto fine-settimana stagionale, la F1-75 sarà dotata di una nuova ala posteriore per consentire alla monoposto di Maranello di avere maggior efficienza aerodinamica e quindi esprimersi meglio sui lunghi rettilinei presenti sul layout in Florida. In secondo luogo, si parla di un motore che avrà tutti i suoi cavalli, corredato a un aggiornamento del pacchetto ibrido, stando alle indiscrezioni. Tuttavia, lodei tecnici è a 360° e riguarda soprattutto la criticità deldi cui la Rossa risente in rettilineo. F1, ...

