De Leo: «Non rispondo a Mourinho. Fatto partita seria»

Le parole del tecnico del Bologna Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Mihajlovic, ha parlato a DAZN dopo Roma-Bologna. 

PAROLE MOURINHO – «Non commento le sue parole, dico che noi abbiamo fatto una partita seria e importante, dico che bisogna sottolineare questo».

PARTITA – «La Roma ha un baricentro alto, dovevamo cercare l'appoggio dietro e le giocate in profondità, abbiamo giocato bene perché la Roma vuole controllare il gioco, se avessimo trovato l'uomo libero potevamo metterli in difficoltà e lo abbiamo fatto bene». 

MANCATI INSERIMENTI – «I centrocampisti fanno un lavoro dispendioso, non è facile pressare sempre. Nel corso della gara ci garantiscono certi inserimenti, poi tocca anche agli esterni attaccare la profondità, servirebbe maggior cinismo dagli attaccanti.

