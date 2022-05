Chelsea, presto la risposta al Real Madrid per James (Di domenica 1 maggio 2022) Secondo 90min, il Chelsea sta preparando un'offerta di rinnovo al rialzo per James, il quale è finito sotto il mirino del Real Ma... Leggi su calciomercato (Di domenica 1 maggio 2022) Secondo 90min, ilsta preparando un'offerta di rinnovo al rialzo per, il quale è finito sotto il mirino delMa...

infoitsport : Chelsea, la cordata di Todd Bohely presto unica in gara per l'acquisizione del club - sportli26181512 : Chelsea, la cordata di Todd Bohely presto unica in gara per l'acquisizione del club: Per l’acquisizione del club lo… - ebohon_tunde : RT @SkySport: Chelsea, la cordata di Todd Bohely presto unica in gara per l'acquisizione del club #SkySport #Chelsea - SkySport : Chelsea, la cordata di Todd Bohely presto unica in gara per l'acquisizione del club #SkySport #Chelsea - junews24com : Rudiger Juve, fumata nera: giocherà in questo club. Presto l’annuncio -