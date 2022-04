Torna in campo la Champions League con i quarti: le favorite per il passaggio del turno (Di martedì 5 aprile 2022) La Champions League entra sempre più nel vivo. I quarti di finale propongono la sfida tra i Campioni d’Europa in carica del Chelsea e il Real Madrid, il club che più di tutti ha alzato al cielo il trofeo continentale, 13 volte. Stamford Bridge sarà il teatro, domani sera, della gara di andata tra Blues e Blancos con gli inglesi che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,10 contro il 3,60 dei madrileni mentre per il pareggio si scende leggermente a 3,40. Match in totale equilibrio per ciò che riguarda il passaggio turno essendo dato, per entrambe, a 1,90. Il Real Madrid prova a invertire il corso della storia: in cinque confronti diretti contro il Chelsea, la Casa Blanca non è mai riuscita a vincere rimediando due pareggi e tre sconfitte. Posta in palio altissima ed ecco che l’Under, a 1,75, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 aprile 2022) Laentra sempre più nel vivo. Idi finale propongono la sfida tra i Campioni d’Europa in carica del Chelsea e il Real Madrid, il club che più di tutti ha alzato al cielo il trofeo continentale, 13 volte. Stamford Bridge sarà il teatro, domani sera, della gara di andata tra Blues e Blancos con gli inglesi che, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 2,10 contro il 3,60 dei madrileni mentre per il pareggio si scende leggermente a 3,40. Match in totale equilibrio per ciò che riguarda ilessendo dato, per entrambe, a 1,90. Il Real Madrid prova a invertire il corso della storia: in cinque confronti diretti contro il Chelsea, la Casa Blanca non è mai riuscita a vincere rimediando due pareggi e tre sconfitte. Posta in palio altissima ed ecco che l’Under, a 1,75, ...

