Covid oggi Puglia | 8 441 contagi e 16 morti | bollettino 5 aprile

(Adnkronos) – Sono 8.441 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 aprile 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 16 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 62.971 tamponi. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 2.967; Provincia di Bat: 513; Provincia di Brindisi: 888; Provincia di Foggia: 1.089; Provincia di Lecce: 1.759; Provincia di Taranto: 1.162; Residenti fuori regione: 46; Provincia in definizione: 17. Le persone attualmente positive in Puglia sono 114.657. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 690. In terapia intensiva, invece, 40 malati.

