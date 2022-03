Ucraina: padre Oleksandr da Gorodok, 'anche i seminaristi vogliono andare al fronte' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo tre seminaristi che si vorrebbero arruolare ed andare a combattere a Mariupol. Sono ex soldati che con Mariupol bombardata da più di dodici ore vorrebbero andare in soccorso ai loro ex compagni. Ma noi non possiamo prendere le armi. Così adesso stiamo improntando corsi per cercare di convincerli a servire il Paese in modo diverso. Ma è molto difficile fermarli". Lo racconta all'Adnkronos don Oleksandr Khalayim del seminario dello Spirito Santo a Gorodok, in provincia di Khmelnytsk, che aggiunge: "hanno circa trent'anni e combattuto tra il 2014 e il 2016. Uno di loro è diacono, ma il richiamo alle armi è forte". Tranquilla la situazione nella zona dove si trova il seminario ed in cui "abbiamo accolto anche i ragazzi di un altro seminario di Kiev, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo treche si vorrebbero arruolare eda combattere a Mariupol. Sono ex soldati che con Mariupol bombardata da più di dodici ore vorrebberoin soccorso ai loro ex compagni. Ma noi non possiamo prendere le armi. Così adesso stiamo improntando corsi per cercare di convincerli a servire il Paese in modo diverso. Ma è molto difficile fermarli". Lo racconta all'Adnkronos donKhalayim del seminario dello Spirito Santo a, in provincia di Khmelnytsk, che aggiunge: "hanno circa trent'anni e combattuto tra il 2014 e il 2016. Uno di loro è diacono, ma il richiamo alle armi è forte". Tranquilla la situazione nella zona dove si trova il seminario ed in cui "abbiamo accoltoi ragazzi di un altro seminario di Kiev, ...

