Ucraina | allarme cerealisti a governo | “crisi senza precedenti | servono misure emergenza”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Consentire l’import di mais da Usa e Argentina per un periodo di sei mesi derogando dagli attuali vincoli comunitari su ogm e pesticidi. E’ la principale misura dirichiesta daiitaliani in una lettera indirizzata dall’Anacer, l’associazione nazionale di riferimento, ai ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e degli Esteri Luigi Di Maio nei giorni scorsi. Isono infatti molto preoccupati per le ripercussioni che laRusso-rischia di provocare nella catena di approvvigionamento dell’industria alimentare e mangimistica italiana in quanto il paese è uno dei principali fornitori italiani di grano tenero, mais, farina di girasole, prodotti destinati prevalentemente all’industria di prima trasformazione (mangimifici e molini). “Il ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA La Russia starebbe preparando un raid aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell'Unes… - La7tv : #dimartedi L'allarme lanciato dal Ministro Luigi Di Maio: 'Se Putin prende l'Ucraina, poi passerà ad un altro Paese… - MediasetTgcom24 : Esplosione a Kiev, suonano le sirene d'allarme #ucraina #russia #Kiev #ue #usa #onu #nato #putin #zelensky… - GianniVezzani1 : Grano e mais bloccati nei porti ucraini. È allarme alimentare - rev_emi : RT @TCommodity: ++ Assopetroli-Assoenergia, allarme distribuzione carburanti ++ Con Ucraina significativa contrazione prodotto (ANSA) -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina allarme

L'arriva dal sindaco della città, Vadym Boichenko, come riporta il Guardian. "Le forze di ... 13.52 Kiev, oltre duemila civili morti - L'invasione russa inha ucciso più di 2.000 ...Prosegue senza sosta l'offensiva delle truppe russe in. Dopo aver preso in mattinata la città di Kherson, bombe e missili hanno colpito nuovamente ... lancia l': 'Siamo senz'acqua e ...Perché l'Europa non applica la no-fly zone sopra l'Ucraina per fermare i bombardamenti? Secondo il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace una scelta del genere ...Abbiamo un seminterrato dove ci rifugiamo al suono dell'allarme, che arriva tramite un'app che abbiamo ... Mentre in questi giorni sono rientrati dall'estero in Ucraina 80mila uomini".