Serie C | Potenza-Paganese si recupererà il 23 marzo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Simercoledì 23, alle ore 15, allo stadio Viviani, la gara traC, girone C) rinviata per neve lo scorso 26 febbraio. Ne ha dato notizia l’ufficio stampa della società lucana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

