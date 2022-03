Rubarono auto dell' Auser Quattro ragazzi nei guai

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rubarono auto

LA NAZIONE

Le, una Ford Focus e una Golf Plus, erano state ritrovate, grazie ad una segnalazione, in due luoghi diversi: una a Loro Ciuffenna e l'altra in zona Poggilupi. L'amministrazione comunale, ...I fatti risalgono al 27 maggio 2020, allorquando i due soggetti, unitamente a terzo complice, si impossessavano di un'autovettura Ford Fusion di proprietà di un anziano di BisceglieSAN GIOVANNI Sono stati rintracciati grazie al sistema di videosorveglianza del parcheggio Dalla Chiesa di San Giovanni gli autori del furto dei mezzi Auser, messo a segno la sera del 28 gennaio scors ...