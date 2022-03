Pecco Bagnaia, è il tuo anno: il Mondiale della MotoGP non è più solo un sogno (Di mercoledì 2 marzo 2022) Francesco “Pecco” Bagnaia arriva alla vigilia della stagione 2022 come uno dei più seri e credibili pretendenti al titolo. Il classe 1997, campione del mondo Moto 2 nel 2018, viene infatti da una grandissima stagione 2021, chiusa al secondo posto dietro Fabio Quartararo e nella quale ha vinto ben quattro gare. Dopo aver disputato le prime due difficili stagioni nella classe regina con la Ducati Pramac, la promozione nella Ducati ufficiale ci ha mostrato un Bagnaia diverso, più veloce del compagno Miller e più consapevole della sua forza. Nel corso del 2021 Bagnaia ha realizzato infatti, oltre le 4 vittorie, ben 6 pole position ed è salito sul podio in 9 occasioni, esattamente la metà delle gare totali. Ciò che è mancato per vincere il Mondiale e battere Quartararo è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 marzo 2022) Francesco “arriva alla vigiliastagione 2022 come uno dei più seri e credibili pretendenti al titolo. Il classe 1997, campione del mondo Moto 2 nel 2018, viene infatti da una grandissima stagione 2021, chiusa al secondo posto dietro Fabio Quartararo e nella quale ha vinto ben quattro gare. Dopo aver disputato le prime due difficili stagioni nella classe regina con la Ducati Pramac, la promozione nella Ducati ufficiale ci ha mostrato undiverso, più veloce del compagno Miller e più consapevolesua forza. Nel corso del 2021ha realizzato infatti, oltre le 4 vittorie, ben 6 pole position ed è salito sul podio in 9 occasioni, esattamente la metà delle gare totali. Ciò che è mancato per vincere ile battere Quartararo è ...

Advertising

Teungku2011 : @MotoGP Pecco Bagnaia - MtJ_Yamado : Francesco 'Pecco' Bagnaia - sportli26181512 : MotoGP, Bagnaia: 'Punto al massimo risultato'. Miller: 'Voglio essere protagonista': Pecco scalpita: 'Il circuito d… - fariizzzzz : @MotoGP Pecco bagnaia ?? - FormulaPassion : #MotoGP | Il Motomondiale, per la prima volta dal 1996, non vedrà in pista Valentino Rossi. L'Italia si affida sopr… -