Nessun flop, Drag Race Italia tornerà con una seconda stagione (Di mercoledì 2 marzo 2022) La prima stagione di Drag Race Italia ha rispettato gli obiettivi di rete, checché ne dicano i malpensanti. Nessun flop. A dirlo non sono io, né un comunicato di Discovery+ che snocciola numeri gonfiati, ma la constatazione che da oggi la produzione di Ballandi ha aperto le porte ai casting per la seconda stagione. Dopo aver conosciuto Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche, Ivana Vamp e Luquisha Lubamba, chi saranno le protagoniste della season two? Al timone dello show, salvo cambi di rotta, dovrebbe essere riconfermato in blocco il terzetto composto da Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Se fossi Discovery, però, non scarterei l’idea di richiamare Enzo Miccio, dato che è stato il miglior guest judge della ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 marzo 2022) La primadiha rispettato gli obiettivi di rete, checché ne dicano i malpensanti.. A dirlo non sono io, né un comunicato di Discovery+ che snocciola numeri gonfiati, ma la constatazione che da oggi la produzione di Ballandi ha aperto le porte ai casting per la. Dopo aver conosciuto Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Le Riche, Ivana Vamp e Luquisha Lubamba, chi saranno le protagoniste della season two? Al timone dello show, salvo cambi di rotta, dovrebbe essere riconfermato in blocco il terzetto composto da Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Se fossi Discovery, però, non scarterei l’idea di richiamare Enzo Miccio, dato che è stato il miglior guest judge della ...

Advertising

imironicc : Sono tutte e tre serie stupende e insegnano anche molte cose, non c'è stato nessun flop, sono molto seguite e sopra… - fireflyxlisa : @maskedmutual non c'è stato nessun flop Frans sei sempre pazzeschissima - cyrvsmile : Ma insomma questa stagione di lol flop totale? Non ho ancora visto nessun meme e questo la dice lunga - Vale_main890 : @HelenaG07927152 @Quellochetutti1 Non ha fatto nessun pieno. Ha perso quasi 3 punti di share rispetto a lunedì , se… - V0IDSUGA : don’t let this flop ? nessun post perché sono una persona piena di indecisioni e incertezze -