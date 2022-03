La fusione nucleare potrebbe essere la rivoluzione energetica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci stiamo muovendo a grandi passi verso il punto tipping point dellache potremmo avere già nel 2024 nonostante gli scetticismi di molti. Con una bottiglietta d’acqua salata potremmo avere l’energia che ci serve in un anno e senza scorie radioattive come per la fissione. Il numero chiave è la percentuale di energia che serve per avviare il processo di. Fino ad oggi il rapporto è stato negativo, quindi serve più energia di quella prodotta. Ma in pochi anni ci sono state innovazioni importanti, passando dal 20% al 95%. E’ una società privata, Helion, che ha raggiunto l’ultimo traguardo e ne ha anche dimostrato l’industrializzazione riuscendo ad avviare il processo 10mila volte di fila Con questo sistema un bicchiere di Deuterio può dare energia a una macchina elettrica per 56 milioni di chilometri o rimpiazzare ...

E' stata temporaneamente sospesa la costruzione del grande reattore sperimentale per la fusione nucleare del progetto internazionale Iter, in via di realizzazione nel sud della Francia nel sito di Cadarache: lo stop è stato imposto dall'autorità francese per la sicurezza nucleare (ASN). E' stata temporaneamente sospesa la costruzione del grande reattore sperimentale per la fusione nucleare del progetto internazionale Iter, in via di ... Come funziona la bomba atomica, qual è la sua definizione, come agisce e qual è la differenza tra la bomba A e la bomba H ...