Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: "Ucraini ultima barriera per nostra sicurezza" (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, "gli Ucraini oggi sono l'ultima barriera per la sicurezza dei nostri Paesi sostenere loro significa sostenere noi, non significa sostenere un Paese lontano". A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo a Mattino Cinque. "L'Ucraina è Europa, gli Ucraini sono cittadini europei a tutti gli effetti, guardano al loro futuro guardando all'Europa – sottolinea – Oggi stanno sostenendo il fronte europeo contro l'esercito russo e forse anche quello bielorusso, e questo è encomiabile e noi dobbiamo continuare a sostenerli". "Noi in questo momento stiamo semplicemente rispondendo alla richiesta di aiuto fornendo supporto economico, militare"

