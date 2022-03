Guerra in Ucraina: missili su Kharkiv, colpiti palazzo Polizia e università (VIDEO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Guerra in Ucraina prosegue. Nelle ultime ore un attacco missilistico russo ha colpito diversi obiettivi nel centro della seconda città del paese, Karkhiv. Si trova a Nord-Est di Kiev, ha circa un milione e mezzo di abitanti e sta vedendo, ora dopo ora, molti edifici distrutti dal fuoco russo. Nella giornata dell'1 marzo un attacco aveva colpito il palazzo del governo regionale (qui il VIDEO), il 2 è stato invece il turno dell'edificio che ospita la Polizia Nazionale. Tuttavia, i danni si sono propagati anche ad alcune strutture vicine, tra cui quelle che ospitano la facoltà di Sociologia dell'università Nazionale di Karazin. Guerra in Ucraina: tanti morti a Kharkiv Immagini che raccontano fedelmente quanto una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lainprosegue. Nelle ultime ore un attaccostico russo ha colpito diversi obiettivi nel centro della seconda città del paese, Karkhiv. Si trova a Nord-Est di Kiev, ha circa un milione e mezzo di abitanti e sta vedendo, ora dopo ora, molti edifici distrutti dal fuoco russo. Nella giornata dell'1 marzo un attacco aveva colpito ildel governo regionale (qui il), il 2 è stato invece il turno dell'edificio che ospita laNazionale. Tuttavia, i danni si sono propagati anche ad alcune strutture vicine, tra cui quelle che ospitano la facoltà di Sociologia dell'Nazionale di Karazin.in: tanti morti aImmagini che raccontano fedelmente quanto una ...

