Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: la scelta su Vlahovic! (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda semifinale d’andata di Coppa Italia, la Fiorentina ospita la Juventus, in una sfida dal sapore unico. Sarà, infatti, la prima volta di Dusan Vlahovic da avversario della viola. Il Franchi è pronto a riservare un trattamento “speciale” per il serbo, protagonista assoluto della prima parte di stagione con la squadra toscana. Ci si augura, ovviamente, che il comportamento dei tifosi non vada oltre l’ambito sportivo. Fiorentina Juventus VlahovicVincenzo Italiano non ha intenzione di fermarsi. A seguito della sonora vittoria, ottenuta nel turno precedente contro il Napoli, il tecnico di Düsseldorf cambia il tridente d’attacco, per strappare l’accesso alla finale della competizione. Massimiliano Allegri, a corto di giocatori, e con un occhio ai futuri impegni ravvicinati, cambia volto ai bianconeri, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 marzo 2022) Nella seconda semifinale d’andata di Coppa Italia, laospita la, in una sfida dal sapore unico. Sarà, infatti, la prima volta di Dusan Vlahovic da avversario della viola. Il Franchi è pronto a riservare un trattamento “speciale” per il serbo, protagonista assoluto della prima parte di stagione con la squadra toscana. Ci si augura, ovviamente, che il comportamento dei tifosi non vada oltre l’ambito sportivo.VlahovicVincenzo Italiano non ha intenzione di fermarsi. A seguito della sonora vittoria, ottenuta nel turno precedente contro il Napoli, il tecnico di Düsseldorf cambia il tridente d’attacco, per strappare l’accesso alla finale della competizione. Massimiliano Allegri, a corto di giocatori, e con un occhio ai futuri impegni ravvicinati, cambia volto ai bianconeri, ...

Advertising

SiavoushF : Fiorentina - Juventus tonight - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - sportface2016 : #FiorentinaJuventus, distribuiti diecimila fischietti ai tifosi viola da usare contro #Vlahovic - Emanuel70123144 : RT @LordGalurd: La Fiorentina farà la classica partita della vita, ma in confronto alla Juventus conterà sempre come un pugno di peli pubic… - LordGalurd : La Fiorentina farà la classica partita della vita, ma in confronto alla Juventus conterà sempre come un pugno di pe… -