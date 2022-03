Dayane Mello ha ritrovato l’amore | svelata l’identità del suo nuovo compagno

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 marzo 2022), esplodecon Alberto Franceschi: il gossipriesce, bene o male, sempre a far parlare di sè e nelle ultime ore il suo nome è finito in cima alle voci di gossip poiché ha. Già sul web erano state lanciate indiscrezioni da Deianira Marzano, gossippara, a proposito del fatto cheavesse trovatoin Alberto Franceschi, modello e imprenditore. Il settimanale Chi ha poi confermato i rumors emersi precedentemente. Qualche tempo fa si era pensato cheavesse cominciato una relazione con Andrea Turino, poichè era stata paparazzata con lui dopo Capodanno, ma è Franceschi ad aver preso il suo cuore., non solo ...