Cisl Bergamo | pronta la macchina per le RSU | interessati 32mila lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 2 marzo 2022). Si avvicina la data delle elezioni per le RSU di scuola e pubblico impiego: dal 5 al 7 aprile prossimi, infatti, quasidel settore pubblico e della conoscenza si recheranno alle urne per rinnovare i propri rappresentanti sindacali. Dopo il rinvio causato dall’emergenza pandemica, a distanza di quattro anni,si presenta alla “competizione elettorale” con oltre 1000 candidati, distribuiti in quasi 400 luoghi di lavoro Nel comparto dell’insegnamento,Scuolaè riuscita a presentare le proprie liste in ognuno dei 140 plessi scolastici della provincia, iscrivendo 477 candidati. Paola Manzullo, segretaria generale della categoria bergamasca, esprime piena soddisfazione “per il riconoscimento mostrato da tutti i profili del Personale delle scuole ...