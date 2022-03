Calcio | dramma senza fine | morti due calciatori ucraini durante la guerra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) FIFPRO, il sindacato mondiale deiprofessionisti, che difende i diritti e gli interessi di 65000 giocatori attraverso una rete di 65 federazioni nazionali, ha annunciato su Twitter la morte di due atleti, ovvero il 21enne Vitalii Sapylo ed il 25enne Dmytro Martynenko. Questo il testo del tweet: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici ed ai compagni di squadra dei giovaniVitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), le prime vittime delin questa. Possano entrambi riposare in pace“. IL TWEET DI FIFPRO Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war. May they both rest in peace. ...