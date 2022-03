Biden al Congresso | Putin un dittatore | ha fatto male i calcoli Il capo del Cremlino parlerà con leader internazionali

Leggi su ilfogliettone

Vladimirha mal giudicato la reazione dell'Occidente alla sua invasione dell'Ucraina e "pagherà un prezzo" per aver portato la guerra nel cuore dell'Europa. In un discorso nella prima serata americana sullo Stato dell'Unione, il presidente Joeha chiesto unità nella difesa dell'ordine internazionale messo in pericolo dall'aggressione russa. "A tutti gli americani, voglio essere onesto con voi, come ho sempre promesso di essere. Unrusso che invade un paese straniero ha un costo in tutto il mondo. Adotterò robuste misure per garantire che le nostre sanzioni faccianoall'economia russa. Utilizzerò ogni strumento a nostra disposizione per proteggere le aziende e i consumatori americani".