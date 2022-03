Barù e Jessica al GF Vip: Clarissa parla del loro feeling e svela perché la sorella è single da tre anni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha parlato del rapporto che c’è al Grande Fratello Vip tra la sorella Jessica e Barù. Secondo la più piccola delle princess ci potrebbe essere un futuro per loro fuori dalle quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà. Barù e Jessica al GF Vip: Clarissa svela se c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 marzo 2022)Selassiè, ospite di Casa Chi, hato del rapporto che c’è al Grande Fratello Vip tra la. Secondo la più piccola delle princess ci potrebbe essere un futuro perfuori dalle quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà.al GF Vip:se c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Jessica e Barù... la situazione di scalda... decisamente più del barbecue in giardino! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Jessica e Barù… ?? #GFVIP - MediasetPlay : Il rapporto tra Jessica e Barù continua tra alti e bassi, muri ed incertezze, eppure sembrano più vicini che mai…… - amati_89 : RT @amorevaffanculo: Barù: 'non ti tradirò mai Giuchino mio' Giucas a Jessica 'gli piaci, è geloso, è innamorato' Giucas davanti a tutt… - __sogolden__ : 1) barú bene o male é abbastanza apprezzato dagli altri, Jess no 2) Jessica si merita molto di più di vincere -

