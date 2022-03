Balotelli | ' La mia base tecnica è la stessa di CR7 e Messi Solo la testa mi ha frenato'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Marioha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic" nel corso della quale dichiara di rimpiangere le chance non colte in carriera: "Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli di ...

Marioha rilasciato una lunga intervista a "The Athletic" nel corso della quale dichiara di ... Latesta mi ha portato a fare tanti errori. Uno dei primi è stato quello di lasciare il ...8 In un'intervista concessa a The Athletic Marioè tornato a parlare della sua carriera, delle tante occasioni perse, ma anche del fatto ... Ma sono sicuro al 100% che laqualità è allo ...Mario Balotelli sembra rinato all'Adana Demirspor, tanto che si è lasciato andare in un'intervista a The Athletic che però più che altro è stata una chiacchierata con l'ex compagno di squadra Nedum On ...L’attaccante italiano Mario Balotelli ha parlato delle occasioni perse nella sua ... Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità è allo stesso livello di queste persone, ma io… Ho perso alcune occasioni ...