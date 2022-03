Apple ha deciso di sospendere le vendite in Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questa la decisione della Apple in seguito alle ultime azioni intraprese dalla Russia e accogliendo l’appello del vice primo ministro ucraino Fedorov. Russia sempre più isolata Negli ultimi giorni, già la Disney, la Sony e la Warner Bros si erano mosse in questa direzione. Le grandi aziende hanno infatti scelto di sospendere le proiezioni che erano previste prossimamente nei cinema in Russia, per isolare ancora di più il Paese. E a loro si aggiunge anche la Apple, che decide di sospendere la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia. Lo afferma la società, annunciando che rimuoverà RT News e Sputnik dal suo App Store fuori dalla Russia. L’azienda ha così espresso solidarietà nei confronti dell’Ucraina e delle sue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questa la decisione dellain seguito alle ultime azioni intraprese dallae accogliendo l’appello del vice primo ministro ucraino Fedorov.sempre più isolata Negli ultimi giorni, già la Disney, la Sony e la Warner Bros si erano mosse in questa direzione. Le grandi aziende hanno infatti scelto dile proiezioni che erano previste prossimamente nei cinema in, per isolare ancora di più il Paese. E a loro si aggiunge anche la, che decide dila vendita di tutti i suoi prodotti in. Lo afferma la società, annunciando che rimuoverà RT News e Sputnik dal suo App Store fuori dalla. L’azienda ha così espresso solidarietà nei confronti dell’Ucraina e delle sue ...

