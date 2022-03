Al via il secondo round dei negoziati nella foresta in Bielorussia: sul tavolo l’ipotesi di una tregua (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre la guerra imperversa furiosamente, la battaglia per le trattative prova a ripartire. Il clima è teso: il massacro nelle città ucraine prosegue senza sosta e Kiev accetta l’incontro a patto che non vi sia alcun ultimatum di Mosca. La diplomazia ci riprova: e schiera le sue truppe di delegati per il secondo round di negoziati tra Mosca e Kiev (giovedì 3 marzo ndr) nella città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Per il resto, l’incertezza regna sovrana. A partire dal fatto che fino a poco prima dell’annuncio dell’incontro in agenda, sembrava che i colloqui dovessero tenersi nella serata di mercoledì, come reso noto dal consigliere della presidenza ucraina Alexei Arestovich. secondo il quale le delegazioni avrebbero potuto essere le stesse della prima tornata di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Mentre la guerra imperversa furiosamente, la battaglia per le trattative prova a ripartire. Il clima è teso: il massacro nelle città ucraine prosegue senza sosta e Kiev accetta l’incontro a patto che non vi sia alcun ultimatum di Mosca. La diplomazia ci riprova: e schiera le sue truppe di delegati per ilditra Mosca e Kiev (giovedì 3 marzo ndr)città di Brest, al confine bielorusso con la Polonia. Per il resto, l’incertezza regna sovrana. A partire dal fatto che fino a poco prima dell’annuncio dell’incontro in agenda, sembrava che i colloqui dovessero tenersiserata di mercoledì, come reso noto dal consigliere della presidenza ucraina Alexei Arestovich.il quale le delegazioni avrebbero potuto essere le stesse della prima tornata di ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Il secondo round di negoziati slitta a giovedì. L’Onu condanna l’invasione russ… - eziomauro : Ucraina - Russia, le news di oggi. Violenti attacchi sulle città. Rinviato il secondo round di negoziati. I russi:… - juventusfc : 46' | Secondo tempo al via. Fino alla fine ???? #EmpoliJuve [1-2] #ForzaJuve - LupoSolo3 : ???????? LIVE - Guerra in Ucraina, Mosca: 'Valuteremo anche il cessate il fuoco' - VVazzari : Russia e Ucraina di nuovo al tavolo dei negoziati per fermare la guerra -