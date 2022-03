Abbandona rifiuti in strada, denunciato giovane imprenditore (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parti di mobili, pannelli ma anche cappe da cucina e telai in legno. rifiuti che un 34enne di Quarto Flegreo aveva Abbandonato in località Pozzonovo. Ma le segnalazioni prima e i video di telecamere nascoste dei carabinieri dopo, lo hanno incastrato. E così che per l’imprenditore è scattata una denuncia per abbandono e smaltimento illecito di rifiuti. Diverse le segnalazioni che erano arrivate ai militari di Qualiano, da qui l’appostamento anche con telecamere. L’uomo aveva lasciato sul ciglio della strada un grosso cumulo di rifiuti non pericolosi: l’area è stata sequestrata e adesso l’imprenditore, sotto la sorveglianza del Comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Parti di mobili, pannelli ma anche cappe da cucina e telai in legno.che un 34enne di Quarto Flegreo avevato in località Pozzonovo. Ma le segnalazioni prima e i video di telecamere nascoste dei carabinieri dopo, lo hanno incastrato. E così che per l’è scattata una denuncia per abbandono e smaltimento illecito di. Diverse le segnalazioni che erano arrivate ai militari di Qualiano, da qui l’appostamento anche con telecamere. L’uomo aveva lasciato sul ciglio dellaun grosso cumulo dinon pericolosi: l’area è stata sequestrata e adesso l’, sotto la sorveglianza del Comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

esageratadenise : RT @SkyTG24: #Napoli, abbandona rifiuti in strada: imprenditore denunciato - SkyTG24 : #Napoli, abbandona rifiuti in strada: imprenditore denunciato - anteprima24 : ** Abbandona rifiuti in strada, denunciato giovane imprenditore ** - oggicronacaim : Gestione Ambiente multa di 600 euro una donna che abbandona questi rifiuti - oggicronacaal : Gestione Ambiente multa di 600 euro una donna che abbandona questi rifiuti -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandona rifiuti Gestione Ambiente multa di 600 euro una donna che abbandona questi rifiuti Nella giornata di ieri, lunedì 28 febbraio una cittadina residente a Novi Ligure ha abbandonato sacchi di rifiuti urbani indifferenziati (violando l'art. 192 del D.lgs 152 del 2006) sul ciglio della strada, denominata Strada San Marziano, nel Comune di Novi Ligure ( come da foto in alto ). Anche questa ...

A Novi abbandona dei rifiuti sul ciglio della strada: 600 euro di multa NOVI LIGURE - Una cittadina di Novi Ligure dovrà pagare 600 euro di multa per aver abbandonato ieri dei sacchi di rifiuti indifferenziati sul ciglio di Strada San Marziano . L'ispettore di Gestione Ambiente Aldo Russo è riuscito a risalire all'identità della responsabile grazie al ritrovamento di alcuni documenti.

Abbandona rifiuti in strada, imprenditore denunciato - Campania Agenzia ANSA Abbandona rifiuti in strada, imprenditore denunciato (ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Parti di mobili, pannelli ma anche cappe da cucina e telai in legno. Rifiuti che un 34enne di Quarto Flegreo aveva abbandonato in località Pozzonovo. Ma le segnalazioni prima ...

Piazzale Giotto, lavori ai dettagli, centro di raccolta rifiuti verso l’apertura Lavori ai dettagli sul centro di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, a Palermo. Apertura prevista per la prossima settimana.

Nella giornata di ieri, lunedì 28 febbraio una cittadina residente a Novi Ligure ha abbandonato sacchi diurbani indifferenziati (violando l'art. 192 del D.lgs 152 del 2006) sul ciglio della strada, denominata Strada San Marziano, nel Comune di Novi Ligure ( come da foto in alto ). Anche questa ...NOVI LIGURE - Una cittadina di Novi Ligure dovrà pagare 600 euro di multa per aver abbandonato ieri dei sacchi diindifferenziati sul ciglio di Strada San Marziano . L'ispettore di Gestione Ambiente Aldo Russo è riuscito a risalire all'identità della responsabile grazie al ritrovamento di alcuni documenti.(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Parti di mobili, pannelli ma anche cappe da cucina e telai in legno. Rifiuti che un 34enne di Quarto Flegreo aveva abbandonato in località Pozzonovo. Ma le segnalazioni prima ...Lavori ai dettagli sul centro di raccolta rifiuti di piazzale Giotto, a Palermo. Apertura prevista per la prossima settimana.