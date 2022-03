Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 07:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA; CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma-NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO VERSO Roma; INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA; CODE SULLA DIRAMAZIONE-NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO VERSO; INFINE, SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA ...

