Ucraina: Israele avvia invio 100 tonnellate aiuti umanitari (Di martedì 1 marzo 2022) Israele ha cominciato ad inviare in Ucraina gli aiuti umanitari, 100 tonnellate, come annunciato nei giorni scorsi dal premier Naftali Bennett e dal ministro degli esteri Yair Lapid. Degli complesso, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022)ha cominciato ad inviare ingli, 100, come annunciato nei giorni scorsi dal premier Naftali Bennett e dal ministro degli esteri Yair Lapid. Degli complesso, ...

Advertising

GiovaQuez : Israele voterà la risoluzione Onu di condanna della Russia per l'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato il minist… - GiovaQuez : Pastore protestante e candidato alle primarie dei repubblicani per presidenziali del '88, spiega che Putin 'è costr… - rubio_chef : “Il coinvolgimento di Israele in Ucraina va oltre la semplice retorica. Il battaglione neonazista Azov, che è stato… - aboutantartide : RT @OizaQueensday: “Israele dalla parte dell’Ucraina” Nel frattempo, nei territori occupati, contro i/le palestinesi: - GDemola : RT @P_M_1960: Mentre in Ucraina la guerra e i negoziati continuano in un'altra guerra dimenticata un palestinese è rimasto ucciso e un altr… -